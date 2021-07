PANOORIN: John Prats at Isabel Oli, muling nagpalitan ng pangako sa isa't isa

MAYNILA -- Muling nagpalitan ng kanilang pangako sa isa't isa ang mag-asawang sina John Prats at Isabel Oli sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Nito lamang Mayo ay ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang ika-6 anibersaryo bilang mag-asawa.

Ikinasal sina Prats at Oli noong 2015, matapos ang higit dalawang taon nilang relasyon bilang magkasintahan.



"Thank you for eight years and six months. Sabi ko nga ito ang pinakamahaba kong relationship, hindi ba? Eight years and six months and forever. Thank you dahil sa lahat nang pagtitiis mo. I know all the sacrifices na ginagawa mo. Hindi ko binabalewala 'yon, nakikita ko 'yon and I appreciate it," pauna ni Prats.

"And kagaya nang sinabi ko nung first vow ko, natatandaan ko noong wedding natin, alam ko 'di ako perfect at wala namang perfect at alam ko na masasaktan kita, alam kong magkakasakitan tayo. Pero ang pina-promise ko talaga I will do my best and my everything to fix it. Never nating magiging option ang maggi-give up tayo. And I will love you forever," pangako ni Prats.

Para naman kay Oli, ipinangako nito kay Prats ang pananatiling matatag sa mga pagsubok na kanilang haharapin bilang mag-asawa.

"I want to thank you... kasi mas pinapakilig mo pa rin ako. Hindi talaga nawawala pa rin hanggang ngayon 'yon. I know it sounds corny pero ganoon talaga. You make me happy in your own little ways and weird ways. Thank you kasi eto talaga ang na-picture ko rin. 'Yung dream ko dati na guy, ito 'yon, ito talaga 'yon," ani Oli.

"Although we're not perfect. Ako ang dami kong pagkukulang bilang asawa na akala ko dati ay ready-ing-ready na talaga ako, ang dami kong natutunan at ang dami ko talagang natutunan sa 'yo. Let's learn together, fix kung anumang mga challenge. Let's pray together at palaki nang palaki ng pamilya sana. I love you," dagdag ni Oli.

Sa huli, isang halik ang nagtuldok sa palitan ng pangako ng mag-asawa na mayroon na ngayong tatlong anak.

Maliban sa pagiging direktor ng "It's Showtime," isa si Prats sa mga bituin ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

