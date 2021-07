Marcelito Pomoy, nabiktima ng hacker

MAYNILA -- Nabiktima ang mang-aawit na si Marcelito Pomoy ng hacker matapos na mawala ang kanyang YouTube channel.

Ito ang ibinahagi ni Pomoy sa kanyang naging post sa Facebook at Instagram nitong Martes.

Ayon kay Pomoy, binura ang lahat ng kanyang videos at pinalitan ito ng livestream tungkol sa digital o virtual currency.

"My Youtube Channel has been HACKED! Shame on those people doing this… they even deleted all my videos.. now its streaming live and I can’t even delete the video they posted.. huhuhu… sooo sad! 😢😢😢😢" ani Pomoy.





May higit 407,000 subscribers na ang YouTube channel ni Pomoy kung saan maliban sa kaganapan sa kanyang buhay ay naglalabas din siya ng mga music cover.

Noong nakaraang taon, naging laman ng balita si Pomoy nang maging finalist siya sa "America's Got Talent (AGT)."

Ang pag-awit naman niya ng duet ng "The Prayer" sa AGT ang isa sa naging top trending YouTube video sa Pilipinas.

