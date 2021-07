Komedyanteng si 'Rey Kilay' fashion consultant na sa Las Vegas

MANILA -- Masaya na ngayong naninirahan sa Las Vegas, Nevada ang komedyanteng si 'Rey Kilay' o Rey Anthony Francisco na naitampok sa ilang ABS-CBN shows noong 90s.

Sa panayam ni Karen Davila sa programang "KaRerin Natin 'Yan" sa FYE channel ng Kumu app, ibinahagi ni Francisco na nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang fashion consultant sa Las Vegas, na pangarap niya bata pa lamang siya.

"I want to be an artist, nag-i-sketch po ako (noon). Naglalakad ako noon sa Quezon City, nag-a-apply po ako sa mga shops para po maging assistant," sabi ni Francisco.

Pinagsasabay niya noon sa Amerika ang pagpe-perform at ang kaniyang trabaho pero nang dahil sa pandemya, focus na muna siya sa kaniyang fashion career.

"Nagwo-work ako ngayon sa fashion industry. Love ko talaga ang mga damit and everything kasi nagpe-perform ako kaya I collect clothes, I collect shoes," aniya.

Bagama't higit isang dekada na siyang naninirahan sa ibang bansa, sinabi ni Francisco na todo-kayod pa rin siya sa pagtatrabaho dahil hindi ganoon kadali ang buhay sa ibang bansa, taliwas sa inaakala ng marami.

"Nalaman ko 'yung totoong buhay when I moved here, not like there in the Philippines na medyo malaki ang kinikita ko, waldas ako dito, bili ako nito, bili ako diyan. Bumili ka ng signature dito, they don't care," sabi ni Francisco.

Sa gitna ng COVID-19 pandemic, natutuhan niya raw ang kahalagahan ng pag-iipon. "Natutunan ko talaga na mag-save kasi alam mo 'yun, hindi mo na talaga malalaman kung ano ang mangyayari eh."