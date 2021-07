John Prats, ibinahagi kung sino ang pinakamatindi niyang kritiko

MAYNILA -- Inamin ng aktor na si John Prats na ang ang kanyang misis na si Isabel Oli ang isa sa pinakamatindi niyang kritiko.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, kasama ang kanyang asawang si Oli ay naging bukas ang aktor sa kanyang trabaho bilang direktor.

Si Prats ang direktor ngayon ng programa ng Kapamilya network na "It's Showtime."

Watch more on iWantTFC

Paunang pag-amin ni John, hindi pa rin siya sanay sa tawag sa kanya ngayon na Direk John.

"Ang main objective that's why I'm directing, it's not para sa akin, kasi alam ko ang feeling na nararamdaman ng mga artist at alam ko rin at inaalam ko rin ang gusto ng ating mga Kapamilya. So 'yun 'yun ang lagi ko lang iniisip. So kapag naa-appreciate nila, sobra akong masaya kasi para sa kanila 'yon 'yung mga napapanood nila," aniya.

"Thank you rin sa 'Showtime' family, hindi niyo pinaramdam na bago ako sa grupo niyo. Sobra 'yung pag-welcome at saka 'yung tiwalang ibinigay niyo," dagdag ni Prats.

Matatandaang bago ang "It's Showtime," nagsimula si Prats bilang direktor ng mga concert. Siya rin ang naging direktor ng Christmas Special ng ABS-CBN noong nakaraang taon.

Kamakailan lang, nag-viral ang video ni Prats na inilabas niya sa Instagram kung saan sumakay siya ng dump truck para makapasok sa "It's Showtime" dahil sa baha.

Ayon kay Prats, sulit ang naranasan niya at ng iba pang kasamahan sa "It's Showtime" dahil sa tagumpay ng bago nitong segment na "Madlang Pi-Poll."

Sa programa, ibinahagi rin ni Prats na ang kanyang asawa ang matindi niyang kritiko.

"Ang No. 1 basher ko talaga si Liv, siya talaga 'yan. Sa lahat ng concert na ginagawa ko, sa lahat, Christmas Special, eh number one talaga 'yang (basher). Kasi bago magsimula 'yung concert like 'yung unang Moira namin... nag-sold out, two days. Eh first time kang magdidirek, siyempre kinakabahan ka. Isip ka nang isip, paano ko ba gagawin ito, kailangan maganda ang pasok nito, kailangan sulit. Sabi ni Liv, 'Oy ah, congrats ha, sold out 'yung concert ha. At least successful 'yung ticket. So, ikaw na lang.' Sabi ko, 'Salamat ha, salamat sa pressure na ibinibigay mo ha.' Kasi totoo naman," ani Prats.

Dagdag niya: "Alam ko (ang dahilan) kung bakit niya ginagawa 'yon and effective naman. Sobra niya akong pinu-push."

Para kay Oli, kailangan niyang maging tapat sa kanyang mister.

"Minsan napi-pressure siya pero I have to be honest with him na, ano ba ang ipapakita mo sa concert, ano ang kakaiba? O kaya itong 'Showtime,' anong bago if ever?' May ganoon ako, 'yun pala napi-pressure na siya," paliwanag ni Oli.

Ayon kay Prats, bilang manonood ay nagbibigay din ng suhestiyon si Oli sa kanyang idinidireheng programa.

"Wala namang magsasabi sa iyo talaga ng totoo, kung hindi siya. Sa sobrang totoo nga minsan, masakit eh," birong hirit ni Prats.

Related video: