Nash Aguas' dream is to direct horror movie

MANILA -- Actor Nash Aguas, who has branched out into directing, hopes to direct a horror movie in the future.

"Gusto ko horror, dito sa Pilipinas. Like 'yung matinding horror. 'Yun ang isa sa pinakagusto ko kasi 'yun ang isa sa mga pinakamahirap. And 'yung family drama," Aguas, who started directing in 2018, said on Star Magic's Back In The Box.

Aguas, who started his showbiz career when he joined "Star Circle Quest" in 2004, also shared why he decided to venture from acting to directing.

"Dahil bata pa lang ako nag-aartista na ako, parang 'yung mga directors, sila 'yung nagga-guide sa amin, sila 'yung nagli-lead sa amin, sa lahat ng tao sa set. Parang siya 'yung naging lodi ko, tinitingala ko 'yung mga director since sa kanya ako susunod, siya 'yung nasusunod sa lahat. Parang siya 'yung captain of the ship doon sa environment namin. So para sa akin, siyempre gusto ko maging ganoon," Aguas said.

Aguas believes that he can use his acting skills in directing his future film projects.

"Makikita ko kung ano ang perspective ng artista ko in a way. Halimbawa may mabigat na eksena, siguro mas madaling ipaiintindi sa artista kung ano ang gusto mong makita sa eksena," he added.

Currently , Aguas is part of the ABS-CBN drama series "A Soldier's Heart," which airs on Kapamilya Channel and iWant.