Maymay Entrata admits being a breadwinner is not easy

MANILA – Although she loves providing for her family as the breadwinner, Maymay Entrata admits that it has not always been easy for her.

“Hindi ko siya masabing madali. Nung 19 years old pa lang ako, naging breadwinner na ako simula po nung nanalo ako sa ‘PBB.’ Nung una akala ko, okay lang kasi blessing. Spread ko lang 'yung blessing, okay na 'yun. Pero 'yung proseso na 'yun, 'yun 'yung mahirap,” she explained in an interview with Toni Gonzaga for her online show “I Feel U.”

According to Entrata, she also feels tired once in a while but this won’t stop her from working hard to provide for her loved ones.

“Opo dumating na hirap na hirap ako pero kasi ginusto ko ito. Ginusto ko na maitaguyod ang pamilya ko sa kahirapan at malaking pagkakataon ito para sa akin na ito 'yung way ko para matulungan sila,” she said.

“Marami din akong nasakripisyo gaya ng pag-aaral ko. Four years na ako nag-stop sa pag-aaral. Two years na lang sana, ga-graduate na ako kaya this semester mag-e-enroll na ako,” she added.

Despite all the hardships and sacrifices she has to make, Entrata said seeing her family in a much better place makes everything worth it.

“Katulad 'yung pagkain, hindi mo naman napipili 'yung gusto mong kainin dati, hindi mo nabibili agad 'yung gusto mo. Masaya sila every time may selebrasyon like birthday or Christmas. Naibibigay ko 'yung gusto nila. Pinaka-proud ako ay 'yung mga pinsan ko na nag-aaral ng mabuti. Lahat kaming magpipinsan, parang magkakapatid na kami,” she said.

When asked if she still wishes anything for her family, Entrata said: “Dream ko sa family ko na kahit siguro abundant 'yung blessing na patuloy na binibigay ni Lord sa amin, sana hindi mawala 'yung pagiging kuntento sa kung ano 'yung meron tayo at pagiging blessing din sa mga mas nangangailangan pa kaysa sa atin.”