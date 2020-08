'Hindi tayo pwedeng maging pipi at bingi': Ria Atayde urges followers to speak up

MANILA – Ria Atayde is urging her followers to speak up and voice their dissent against the injustices that are happening in the country.

On the day President Rodrigo Duterte delivered his fifth State of the Nation Address (SONA), Atayde took to Instagram to vent her frustration over what the government has done in the past four years.

“Sa lahat ng nangyayari, nagiging mas mahirap ang kumapit sa pag-asa. Sa lumipas na apat na taon, ang dami nating pinagdaanang opresyon sa ating bansa — mula sa pagpatay sa mga mamamayan hanggang sa kawalan ng kakayahang humarap sa krisis at pandemya,” she said.

“Ang dami nating hinayaan at pinalipas... pero umaasa akong matatapos na ang panahon ng ating pananahimik at hindi pag-imik. Hindi tayo pwedeng maging pipi at bingi sa mga abuso sa ating bayan at mga kababayan,” she added.

As Filipinos, Atayde said it is every citizen’s job to hold the country’s elected officials accountable.

“Tayo ay, bago ang lahat, mga Pilipino. Karapatan at tungkulin natin ang panagutin ang mga pinunong ating hinalal. Hindi natin pwedeng hayaang unahin nila ang kanilang pag-unlad habang ang ating mga kapwa Pilipino ay nagdurusa,” she said.

While encouraging her followers to fight for the nation, the actress said it is equally important to always be vigilant for the sake of everyone.

“Alam kong marami sa atin ay mas maginhawa ang kalagayan kumpara sa iba, pero tayo ay iisang bansa. Ang kinabukasan natin ay kinabukasan nila. Kung ang Pilipinas ay lulubog, kasama tayong lahat na malulunod,” she said.

In the end, she took a swipe at some “VIPs,” saying they are probably wearing life vests purchased through people’s taxes.

“Pero baka hindi [malunod] silang mga VIP — uubusin na nga lahat ng lifevests, magpapa-special rescue pa. Na buwis natin ang ipambabayad,” she said.