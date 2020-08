'Ang Probinsyano,' mapapanood na rin sa website ng Kapamilya Channel

MAYNILA -- Nitong Lunes, nagsimula nang mapanood ang "FPJ's Ang Probinsyano" at iba pang palabas ng ABS-CBN sa website ng Kapamilya Channel.

At muli na namang nagpakilig ang mga bidang karakter ng sikat na serye sina Cardo Dalisay (Coco Martin) at Alyana (Yassi Pressman).

Nitong Lunes ng gabi, kinilig ang mga manonood sa palitan ng matatamis na salita nina Cardo at Alyana.

