MAYNILA -- Ibinahagi ni Sylvia Sanchez ang saya at pasasalamat na ibinigay sa kanya ng Diyos na magkaroon ng manugang na makakasundo ng kanilang pamilya.

Sa Instagram nitong Huwebes, ibinahagi ni Sanchez ang mga retrato na kuha sa bridal shower para kay Maine Mendoza, ang fiancée ng kanyang anak na si Arjo Atayde.

"Ito ang isa sa mga dasal ko bilang INA na makasundo ng Pamilya ang mapapangasawa ng mga anak ko. Masaya ako at nagpapasalamat dahil ibinigay ng DIYOS ang panalangin kong ito," ani Sanchez.

Ibinahagi ri ni Sanchez, ang mensahe niya kay Mendoza.

"Matagal na kitang minahal at itinuring na isang tunay na anak mula ng minahal mo ang anak kong si Arjo. Ngayon, hayaan mo naman akong iparamdam sa 'yo ng buong buo ang pagmamahal at pagtanggap sa 'yo bilang isang tunay na anak, gaya ng ipinaramdam sa akin ng mga biyenan ko. Tara na! Mag YES, I Do ka na para selyado na. Love you Menggay," dagdag ni Sanchez.

Noong nakaraang buwan ay nagkasama ang pamilya Atayde at Mendoza para ipagdiwang ang nalalapit na kasal nina Arjo at Maine.

Hulyo 2022 nang maganap ang engagement nina Arjo at Maine, matapos ang halos apat na taon bilang magkasintahan.



