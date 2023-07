Elisse Joson sumabak muli bilang guest Star Patroller

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagbabalik si Elisse Joson sa TV Patrol matapos maging guest Star Patroller nitong Marso.

Ibinalita ni Joson ang tungkol sa pagpirma ng Fil-Am rapper na si EZ Mil sa music label nina Dr. Dre at Eminem.

Nagbahagi rin si Joson ng ilang detalye sa ginagampanan niyang karakter sa bagong seryeng "Pira-Pirasong Paraiso."

Inilarawan ni Joson ang pagkakaiba niya sa kaniyang karakter na si Hillary sa totoong buhay.

"Si Hillary po dito, iba sa nagagampanan ko from before and sobrang layo sa personality ko. Dito, jologs siya, very out there, vocal, showy-- lahat ng hindi ako sa totoong buhay," ani Joson.

Huling nag-Star Patrol si Joson noong Marso 27, para i-promote ang teleseryeng 'Dirty Linen.' Sumalang din siya sa Star Patrol noong 2019.

Matatandaan na kamakailan ay nag-pilot episode ang "Pira-Pirasong Paraiso" na collaboration project ng TV5 at ABS-CBN.