MAYNILA -- Nagpasalamat ang dating action star na si Roi Vinzon sa bumubuo ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na ngayon ay nalalapit na ang "pambansang pagtatapos."

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, ang prodyuser ng serye na pinagbibidahan ni Coco Martin, isang mapusong mensahe ang ibinahagi ni Vinzon na gumaganap bilang si Eduardo, isa sa mga kalaban ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

"This is my first time na lumabas sa ABS-CBN and I'm proud of it. Ang sabi nga nila kapag hindi ka lumabas ng 'Ang Probinsyano' hindi ka artista. Thank you for accepting me," ani Vinzon.

"Ang journey ko hindi ganoon kahaba pero ganoon ka-importante sa akin dahil nalaman ko ang true meaning of faith sa trabaho," ani Vinzon na naging parte ng serye nito lamang Disyembre.

Ipinahatid din ni Vinzon ang paghanga kay Martin, na 'di lang bida kung hindi isa rin sa mga direktor ng serye.

"Si Direk Coco nagkikita kami, nagbabatian kami. Alam mo naman 'yon si smiling face yon. Pero ang galaw niya iba, kapag napanood mo yung ginagawa niya rin, yung pagkaka-creative niya ibang klase," ani Vinzon.



Samantala, inilabas din ng Dreamscape Entertainment ang video kung saan mapapanood ang pasasalamat ng aktor na si Michael Flores sa pagiging bahagi niya ng "Ang Probinsyano."

"Nung nalaman ko na magiging part ako, answered prayer. Sa totoo lang naluha ako, fan din kasi ako ng show na ito especially my dad," ani Flores.

"Marami akong natutunan sa show na ito, kahit na 30 years na ako sa business hanggang ngayon ay natututo pa rin ako rito. Pamilya na kasi talaga kami rito. Yung bonding namin talagang naging solid," ani Flores na ipinagmalaki rin ang sipag ni Martin sa trabaho.

"Yung sipag ni Coco kasi mahihiya ka. So ako bilang artista lalo akong gaganahan lalo na kung kaeksena mo siya. HIndi puwedeng 70%, 80% lang ibibigay mo, kailangan talaga ibigay mo lahat," ani Flores.

Ayon kina Flores at Vinzon, marami pang matitinding eksena ang aabangan sa huling tatlong linggo ng "Ang Probinsyano."

"All good things do come to an end, so ito na 'yon. Siguradong hindi kayo magsisisi dahil napakaganda po at sobrang pinaghirapan po namin. Lahat na po ng emosyon siguradong mararamdaman niyo," ani Flores.

Sa Agosto 12, nakatakda ang pagpapalabas ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano," na papalitan ng "Mars Ravelo's Darna" simula Agosto 15.