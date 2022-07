Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ni Carmella Ford, ang anak ni Karla Estrada at bunsong kapatid ni Daniel Padilla, na handa na siyang pasukin ang mundo ng showbiz.

Sa nagdaang episode ng "Magandang Buhay," iginiit ni Carmella na kung siya ang magdedesisyon ay nais niyang subukan ang pag-aartista.

"Actually po hindi ako ang magde-decide nun. Pero kung ako ang papipiliin ay ite-take ko po ang opportunity. Pero sila kuya pa rin po at sila pa rin po ni Mama ang magde-decide for me," aniya.

Nang matanong kung handa na ba siya kung sakali, sagot ni Carmella: "Yes po, I want to try."

Si Carmella ang bunso sa apat na anak ni Estrada na nagpaalam na bilang host ng "Magandang Buhay."

Maliban kay Daniel, gumagawa rin ng pangalan bilang recording artist ang kapatid nito na si JC Padilla. Si Magui Planas naman ang isa pang kapatid na babae ni Daniel.

Sa dating panayam, sinabi ni Daniel na nais niya munang maging matured ang bunsong kapatid bago nito pasukin ang showbiz.

Sa ngayon ay bida si Daniel at ang kanyang nobyang si Kathryn Bernardo sa seryeng "2 Good 2 Be True."

