'Wag na tayong magbulag-bulagan': Sunshine Dizon blasts government's priorities

MANILA – Sunshine Dizon took to social media to make her own State of the Nation Address (SONA) on the day President Rodrigo Duterte delivered his fifth one at the Batasang Pambansa Monday.

In a lengthy post on her social media platforms, Dizon said she’s kept quiet for so long but she could no longer remain silent with everything that’s happening.

“Hindi po ako abogado pero marunong po akong magbasa at marunong 'din akong umintindi. Gusto ko pong mamuhay sa Pilipinas kasama ng aking mga anak, pamilya at mga kaibigan ng payapa at walang takot na may mga tao na matatas at makapangyarihan na pwedeng abusuhin ang batas na dapat ay poprotekta sa ating lahat,” she said.

“Gusto ko pong mamuhay na walang takot na ako ay pwedeng mapagsusupetyahang terrorista dahil nilabas ko lang ang aking mga saloobin o ako'y sumali sa isang protesta,” she added.

Dizon said it is not right to suppress anyone’s voice even if it is to criticize wrongdoing.

“Hindi tamang mawalan tayo ng boses at karapatang pumuna kapag tayo ay may mga mali nang nakikita. Gusto kong lumaki ang aking mga anak sa ating bayan na malayang makakapagpahayag ng kanilang saloobin, rerespetuhin ang kanilang karapatang pantao,” she said.

The actress then made a stand about the controversial Anti-Terror Law.

“Sumasangayon ako sa batas na poprotekta sa ating lahat laban sa terrorismo pero hindi ako sangayon sa batas na hindi malinaw na posibleng maabuso sa mga kamay ng mga taong nakatataas at makapangyarihan na pansariling pakinabang lang ang uunahin,” she said.

Dizon likewise lamented how the government prioritizes other matters despite the increasing number of COVID-19 cases in the country.

“Araw-araw tumataas ang bilang ng may mga sakit dahil sa COVID. Nasaan na ang kongkretong plano para sa bayan? Wala pa rin mass testing. Pero nagawang ipasara ang ABS-CBN at tanggalan ng hanap-buhay ang higit sa 11,000 na pamilya. Nagawa ang anti-terror bill. Paano at ano pa ang mga pwede nilang gawin ngayong ito ay naisabatas na?” she said.

In the end, Dizon encouraged everyone not to be a blind follower and fight for human rights.

“'Wag na tayong magbulag-bulagan. Kailangan nating ipaglaban ang ating kalayan at protekatahan ang ating karapatang pantao,” she said.