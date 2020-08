Regine Velasquez, may pakiusap sa mga gumagawa ng fake news

MAYNILA -- May pakiusap si Regine Velasquez sa gumagawa ng mga pekeng balita o fake news.

Ito ay matapos kumalat ang tsismis na nagsasabing natagpuang patay sa loob ng sasakyan ang kanyang mister na si Ogie Alcasid.

"Bakit naman kailangan gumawa ng ganitong balita? Alam namin at tanggap na namin na parte na ng aming buhay ang pag-usapan kami. Mahirap pero kasama talaga ito sa trabaho namin. May pamilya po kaming maaaring mag-alala kung ito ay mabasa nila. Kaya pakiusap po 'wag naman," ani Regine na iginiit na maayos ang kalagayan ng mister.

"To our families and friends, this is a fake news. Ogie is home safe and healthy. God bless po," ani Regine.

Nauna nang nagbigay ng reaksiyon si Ogie sa fake news na ginawa tungkol sa kanya. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ogie na siya'y buhay at maayos ang kalagayan.