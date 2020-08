PANOORIN: Kim, ibinahagi ang mga aabangan sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- "Shocking and saddening." Ganito inilarawan ng aktres na si Kim Chiu ang mga mangyayari sa inaabangang serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na ngayon ay napapanood sa Kapamilya Channel at sa iWant mula Lunes hanggang Biyernes.

Sa panayam kay Kim sa "Hotspot" kung saan host si DJ Jhai Ho, ibinahagi niyang kailangang tutukan ng mga manonood ang mga mangyayari ngayong linggo.

Watch more in iWant or TFC.tv

"Malulungkot sila in the next coming days, 'yun na lang. Hindi sila maiinis kay Dana (Yam Concepcion) or maawa kay Jia (Kim) but I'm sure malulungkot sila dahil sa isang pangyayari," ani Kim.

"Kahit kami nalungkot kami nung nabasa namin 'yung script ...Kaya huwag sila bumitaw dahil everyday pinaghandaan namin 'yung mga pangyayari and kami rin nagulat," hirit pa ni Kim.

Ayon kay Kim, sa gitna nang mga nangyayari dahil sa COVID-19, malaking tulong na magkakasama sila sa set ng serye at nagdadamayan.

"Sobrang nakapag-bond kami lahat ng 'Love Thy Woman' cast. Ibang setup siya dahil konti lang kami and limited lang 'yung mga tao. And iba 'yung experience but it's super fun and masaya kami na ang daming nangyari this past few weeks, hindi ba? So magkakasama naming hinarap 'yon," ani Kim.

"Nagdadamayan kami roon, at the same time stress eating na lang namin. Kain na lang kami at least magkakasama kami and nagawa namin 'yung kailangan sa work," ani Kim.

Matatandaang bago bumalik sa pagtatrabaho, naging laman si Kim ng mga balita dahil sa kanyang "bawal lumabas" na pahayag.

Pero ngayon, giit ni Kim na natuto siya sa nangyari at wala siyang sama ng loob.

"Wala naman akong galit na naipon sa loob ko... It's just a learning experience. After everything that has happenened kaya pa rin nating tumayo sa isang bagay na ibinaba na tayo nang sobra sobra. At the end of the day, mayroon ka pa ring dalawang paa, puwede ka pa ring makapaglakad, hindi ka naman nalumpo. So okay lang," ani Kim.