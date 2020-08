Maja Salvador shares top goal when she entered showbiz

MANILA – When she started her career as an actress, Maja Salvador only had one thing in mind -- to step up and help provide for her family.

Salvador admitted this in an interview with Toni Gonzaga for “I Feel U” which streamed online on Sunday.

“Siyempre bata ka pa lang, nakikita mo na lahat ng nangyayari sa family mo. 'Yung mommy ko nagtatrabaho abroad, tapos ako palipat-lipat ako ng bahay sa mga kapatid niya para alagaan ako. Doon nag-umpisa akong mangarap hindi lang para sa akin kung 'di para sa pamilya ko,” she said.

Salvador said she wanted to buy a house for her family so they could all live together under one roof.

“Kasi wala kaming bahay, nakikitira kami. Sa probinsya ako lumaki. Nung umuwi na 'yung mama ko sa Pilipinas, nag-decide siya na kunin na ako sa mga kapatid niya tapos sa Manila na kami. Nung nasa Manila na kami, nakitira naman kami sa mga pinsan niya. Wala talagang permanent na bahay,” she recalled.

This proved to be Salvador’s motivation since then.

“Nung nagkaroon ng oportunidad, in-embrace natin kaagad 'yun, hindi natin pinakawalan. Ibinigay natin ng 1,000 percent, ng buong buo para magawa ng maayos 'yung trabaho mo. Siyempre pagdadasal para lagi tayong tulungan ni God,” she said.

Although she sacrificed her own studies just to achieve this dream, Salvador said it also gave her a different sense of fulfillment after she was able to send her siblings to school.

“Para kang naging nanay ng maaga. Ang sarap sa pakiramdam na nakapagtapos ng pag-aaral 'yung kapatid ko. May kanya-kanya ng trabaho. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral pero nai-share ko 'yung lahat, 'yung pagod at paghihirap ko nagbunga ng maganda sa mga kapatid ko,” she said.

As the breadwinner of their family, Salvador said she is just grateful that she has been so blessed from the very beginning.