Kasabay ng SONA: Mga artista, musikero nanawagang 'magising' na ang taumbayan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Kasabay ng State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte, ilang protesta rin ang ikinasa online para kondenahin at kalampagin ang gobyerno sa mga isyu gaya ng anti-terror law, kakulangan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, pagpapasara sa ABS-CBN at iba pa.

Napuno ng dasal, mga nakakaantig na kantahan at makabayang musika ang "Tinig Ng Bayan: SONAgKAISA" virtual concert nitong Lunes.

Nagkaroon ng balitaktakan at naghandog ng special performances ang mga grupong The Company, Itchyworms, Three Of A Kind, Bayang Barrios, Noel at Gab Cabangon, at iba pa.

"Unti-unting nakikita na itong istilo na pagmumura, pananakot, kamay na bakal, hindi ito ang magsasalba sa atin. Hindi 'yan ang tamang patakaran. And the only way for this to change is people to stand up and say enough is enough," sabi ni Sen. Francis Pangilinan, co-organizer ng event.

Sa kanta namang "Rage," sama-sama ang 35 musikero gaya nina Raymund Marasigan, Buddy Zabala, Bobby Balingit at Cooky Chua bilang protesta rin sa anti-terror law, ABS-CBN shutdown, at iba pang isyu.

Nakiisa rin sina Angel Locsin, Enchong Dee, Jodi Sta. Maria, Iza Calzado at Ria Atayde sa "Tinig Ng Bayan: SONAgkaisa" pati na sa espesyal na music video ng kantang "Di Mo Ba Naririnig?" kasama ang marami pang artista ng bayan, mapa-telebisyon, pelikula, musika at enteblado man.

Filipino version ito ng kantang "Do You Hear the People Sing?" na isinalin sa Filipino ni award-winning musical director Vincent de Jesus noong 2017 para sa ika-45 anibersaryo at paggunita sa deklarasyon ng martial law.

Muling binuhay ang kanta kung saan nakibahagi rin sina Mylene Dizon, Kean Cipriano, Ebe Dancel, Agot Isidro, Bituin Escalante, Celeste Legaspi, at ilan pang haligi ng musika at teatro.