MANILA — Actress Kim Chiu shared her experience of being on the different side of the competition series scene as the host of "Dream Maker."

"Kaya mabigat din sa loob ko kapag umaalis, na parang mag-eeliminate not one, not two, not three but 20 yung kanilang papauwiin in one episode, in one taping," she said.

While it was hard to see people go, Chiu always reminded the contestants to never give up on their dreams.

"Meron nga time 30 ang paapuwiin, 'pag marami na parang nararamdaman mo din sila, na parang—actually wala namang taong walang pangarap, nasa reality show ka man o hindi," the actress said.

"Lahat ng tao merong pangarap and it's just a given opportunity or, nasa sa’yo lang yan kung susundin mo or susukuan mo yung pangarap mo. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila ‘wag mong susukuan yung pangarap mo kasi once na sinukuan mo ‘yan, wala na ikaw na tumapos sa pangarap mo. Kaya inaano ko talaga na, walang makakatulong sa’yo kundi sarili mo lang," she added.

Chiu also shared how glad she is that people found comfort in her roots as a Cebuana.

"Sobra akong natutuwa kasi parang kahit sa'n ako pumunta, alam ng mga tao na Bisaya ako. So parang, ang ugali kasi ng Bisaya parang magkabarkada kayo kahit hindi naman, pero kasi magkapatid 'yung mother tongue niyo," she said.

"So ganun, nagkakaron ng comfort. So masaya ako na nakakapagbigay ako ng a little comfort zone sa mga contestant namin sa 'Tawag ng Tanghalan' kapag hindi talaga nila naeexplain yung sarili nila.”

