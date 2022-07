Maymay Entrata, sabik na makapag-perform sa US

MAYNILA -- Inamin ni Maymay Entrata na sabik na siyang makapagtanghal muli para sa mga Pilipino sa Amerika sa nalalapit na "Beyond The Stars" US concert tour ng Star Magic.

Sa "Inside News" ng Star Magic, iginiit ni Entrata na isang malaking karangalan ang muling makasama sa concert tour.

"Sobrang excited kasi pangalawang Star Magic tour at hanggang ngayon ay sobrang laking karangalan talaga na maging bahagi ako. Sa dami-dami ng Star Magic artists, napabilang muli ako. So thank you direk Lauren (Dyogi), Star Magic family sa pagbibigay ng oportunidad na magpasaya sa ating mga kababayan sa US. Two years akong hindi nakapag-show sa ibang bansa, kaya sobrang sabik na sabik na ako na makasama ang ating mga OFWs sa US," ani Entrata.

Ibinahagi rin ni Entrata ang mga dapat abangan ng mga manonood sa nasabing US concert tour.

"Kung ano 'yung best talaga, kasi 'yun ang deserve niyo. ... Ipe-perform ko ang 'Amakabogera.' As much as possible gusto ko ma-feel empowered kayo sa kanta na 'yan, since 'yung kanta ay napakaganda talaga," ani Entrata.

Dahil sa tagumpay ng "Amakabogera," isa ring bagong album ang aabangan kay Entrata.

Unang nakilala si Entrata sa “Pinoy Big Brother” noong 2017, kung saan itinanghal siya bilang big winner. Maliban sa mga serye at digital shows, lumabas na rin at bumida si Entrata sa ilang pelikula.