Jerome Ponce at Jimboy Martin, nagpasalamat sa 'Probinsyano'

MAYNILA -- Nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa mga manonood at tagasuporta ang ilan sa mga bituin ng "FPJ's Ang Probinsyano" na ngayon ay nalalapit nang magtapos.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, ang prodyuser ng sikat na serye, nagpasalamat sina Nonong Balinan, Whitney Tyson, Dax Augustus, Jerome Ponce at Jimboy Martin na maging bahagi ng seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin.

Maliban sa oportunidad na naibigay ng programa para sa kanila, ibinahagi rin ng mga bituin ang hindi nila makakalimutang karanasan sa paggawa ng serye at ang makatrabaho si Martin.





"Nakita ko ang mga katrabaho ko kung paano nila dini-dedicate 'yung sarili nila sa show. Bai-inspire din ako dahil sa sipag nila," ani Balinan na apat na taon nang parte ng serye bilang Ambo, kakampi nina Cardo (Martin) at Presidente Oscar Hidalgo (Rowell Santiago).

"I'm part of the best show sa Philippine TV history. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. ... Pamilya na rin ang turing namin dito sa isa't isa," dagdag naman ni Augustus.

"Mami-miss ko silang lahat," ani naman ni Tyson na pinapurihan din si Martin bilang magaling na direktor.





Sa serye, mga miyembro ng Black Ops, ang grupong tumutugis sa grupo ni Cardo, ang ginampanan nina Ponce at Jimboy Martin.

"Wala pa po ako sa industriya napapanood ko na po 'Ang Probisnyano' kaya sabi ko balang araw nandiyan ako. ... Nakatrabaho ko po ang ilang batikang aktor na aking nirerespeto," ani Jimboy.

"Pagdating na pagdating ko rito sa set, una kong nakasalubong isa sa mga direktor namin. Isa lang ang sinabi niya sa akin na agad tumatak, 'Bakit ka mahihiya? This is your 'Ang Probinsyano' family," ani Ponce.

Ibinahagi rin ng dalawa ang saloobin sa pagkakataong makatrabaho si Coco.

"Isa po talaga siyang magandang ehemplo sa karamihan sa mga artista," ani Jimboy.

"Ang sinabi niya lang is 'maraming salamat sa pagtanggap ng trabaho.' Saan ka makakakita, siya pa 'yung nagpapasalamat," dagdag ni Ponce.

Sa Agosto 12, nakatakda ang pagpapalabas ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano," na papalitan ng "Mars Ravelo's Darna" simula Agosto 15.