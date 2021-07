Robi Domingo, inaming nagselos ang nobya dahil sa 'Aja Aja Tayo sa Jeju!'

MAYNILA -- Inamin ni Robi Domingo na kinilig siya nang magselos ang kanyang nobyang si Maiqui Pineda matapos mapanood nito ang katatapos lang na programang "Aja Aja Tayo sa Jeju!"

Watch more on iWantTFC

"Hindi naman sobrang selos na napunta sa galit talaga. Pero during that time na nagiging close ako sa mga kasama ko roon, kina Kristel (Fulgar) at saka kay Shine (Kuk), ang sinabi sa akin ni Maiqui, 'Why do you have to do that? Why do you have to be clingy?' Nagtatanong. Sabi ko, 'Maiqs, ano lang 'yan stint lang 'yan.' 'But yeah, why do you choose to do that?' So parang ako, 'Maiqs teka lang ha,'" kuwento ni Domingo sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"So tumawag ako sa EP (executive producer), 'Bakit naman kasi pinalabas 'yang ano?'" natatawang hirit ni Domingo.

Ayon kay Domingo, naipaliwanag naman niya ng maayos sa nobya ang napanood.

"Pero in-explain ko naman sa kanya. We just have to reassure her na teka lang, okay lang 'yan," ani Domingo.

Ayon kay Domingo, ito ang unang beses na nakita niyang nagselos ang nobya, bagay na kinakiligan niya. Pero hindi niya balak na ulitin pa ang nangyari.

Sa susunod na buwan nakatakda ang ika-3 anibersaryo nina Domingo at Pineda. Matatandaang inamin ni Domingo ang relasyon nila ni Pineda noong 2019 nang dalhin niya ito sa Black Magic Halloween Party ng Star Magic

Noong nakaraang taon, inamin din ni Domingo sa "Magandang Buhay" na si Pineda na ang babaeng nais niyang pakasalan.

"One year younger siya. Iniisip ko rin naman 'yung biological component. Siyempre ang mga babae at the age of ganyan, may pressure din sa kanila. So I take that into consideration," ani Domingo sa nakaraang panayam.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC