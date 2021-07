Maymay Entrata, nagpasalamat sa mga tagahanga sa ika-5 taon sa showbiz

MAYNILA -- Hindi binigo ni Maymay Entrata ang kanyang mga tagahanga na nag-abang sa kanyang pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Lunes para sa pagdiriwang ng kanyang ika-5 anibersaryo sa show business.

Bagama't hindi niya nagawang makapunta sa studio sa ABS-CBN dahil sa side effect nang mabakunahan siya kontra COVID-19, nakausap naman siya ng "Magandang Buhay" hosts na sina si Jolina Magdangal, Melai Cantiveros at guest host na si Bianca Gonzalez-Intal sa pamamagitan ng Zoom.

Watch more on iWantTFC

Unang nakilala si Entrata nang sumali sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong Hulyo 2016, kung saan siya ang itinanghal na big winner.



"Gusto ko lang po magpasalamat ng sobra-sobra dahil sa pagmamahal at genuine na support niyo po sa akin since Day 1 po. Maraming salamat dahil kahit anong nangyari ay nararamdaman ko na karamay ko kayo dahil tayo nga po ay Kapamilya. Lagi kong iti-treasure 'yon talaga saan man ako mapunta," ani Entrata.

"Itong napaka-espesyal na journey na ito ay hindi ako magsasawang i-share siya sa mga tao at sa mga nagsisimulang nangangarap na katulad ko. Maraming salamat," ani Entratra.

Samantala, ibinahagi naman ni Robi Domingo, kaibigan at bisita rin sa "Magandang Buhay," na gagawa sila ng proyekto ni Entrata.

"Si Maymay and I will be co-producing a certain show very, very soon," ani Domingo.

Matatandaang matapos ang pagkapanalo niya sa "PBB" ay naging sunod-sunod ang proyektong ginawa ni Entrata sa telebisyon at pelikula.

Ilan sa mga nagawa ni Entrarta ay ang mga pelikulang "Loving in Tandem" at "Princess DayaReese" kung saan nakasama niya si Edward Barber.

Maliban sa serye at iba pang programa sa telebisyon ay naglabas rin ng album si Entrata.

Samantala, inalala rin ni Entrara na ang bahay na binili niya para sa ina sa Japan, ang isa sa pinakamalaking naipundar niya sa limang taon niya sa showbiz.

"Isa 'yon sa sukli ko sa mga sakripisyo na ibinigay niya sa akin simula noong nawalay siya sa akin. Napakalaki kasing sakripisyo ang mawalay ka sa anak mo. Habang tumatanda ako, lalo kong naiintindihan bakit niya nagawa 'yon, bakit siya malayo sa akin kahit kailangan ko siya. Para lang din maibigay ang pangangailangan ko sa araw-araw. Masayang-masaya ako na parang ito ang oras ko para maibalik ko ang sakripsiyo na ibinigay niya para sa akin," ani Entrata.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC