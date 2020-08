PANOORIN: Liza Soberano ginaya ang 'look' ng Blackpink member

Nagmistulang Korean pop star ang aktres na si Liza Soberano nang gayahin niya ang "look" o hitsura ng isa sa mga miyembro ng girl group na Blackpink.

Sa kaniyang bagong video blog (vlog), ipinakita ni Soberano ang kaniyang transformation — mula sa paglalagay ng makeup hanggang sa pagsusuot ng wig — para maging kahawig ng Blackpink rapper at vocalist na si Jennie Kim.

Sa gitna ng video, napaamin pa si Soberano na mas madalas pa siyang manood ng K-pop videos kaysa mga video tungkol sa makeup.

Noong nakaraang buwan, inilabas ng Blackpink ang bago nitong kantang "How You Like That."

Aminado si Soberano na isa siyang tagahanga ng K-pop groups.

Napanood ng aktres ang Blackpink nang magtanghal ang grupo sa Coachella music festival noong nakaraang taon.

Madalas ding bumiyahe si Soberano sa ibang bansa para manood ng concert ng boy band na BTS.