Judy Ann Santos, nagpaalam na sa ‘Magandang Buhay’

MAYNILA — Nagpasalamat ang aktres na si Judy Ann Santos sa pagiging guest co-host niya sa “Magandang Buhay.”

Sa Instagram page ng “Magandang Buhay,” ibinahagi nito ang video kung saan kita ang huling araw ni Santos bilang guest host sa programa.

“Sa totoo lang nung tinanong nila ako kung pwede akong mag-guest co-host nandoon naman talaga 'yung initial reaction na excited ako pero mas nangibabaw 'yung nerbiyos. Kasi parang ilang taon na akong hindi nagla-live show. Tapos hindi rin naman talaga ako host. Though naggi-guest ako sa ‘Magandang Buhay’ iba kasi 'yung guest, iba 'yung host ka. So alam kong iba 'yung responsibility na ‘yon,” ani Santos.

“Pero napaka-welcoming kasi nilang lahat. Napakakumportable ng stint ko rito sa ‘Magandang Buhay.’ Ang sarap makipag-usap sa mga guest. Ang saya ng set. Ang gaan ng trabaho. Ang tagal ko nang hindi lumalabas sa TV ay ang bilis kong kumalma. Ang bilis nila akong naalalayan. Hindi ako pinabayaan ni Melai (Cantiveros), hindi ako pinabayaan ng staff, ni Jolina (Magdangal),” dagdag ni Santos.

Ayon kay Santos, magaan ang kanyang pagtatrabaho sa “Magandang Buhay.”

“Ang sarap magtrabaho kung 'yung setting ay ganito, 'yung masaya lang, walang stress. Gusto mo talagang pumasok kasi alam mong uuwi ka nang nakangiti. 'Yung alam mong pagod ka pero ang saya mo, napagod ka sa kakatawa. Parang minsan lang kasi mangyari 'yon, madalas kasi napapagod ako sa pag-iyak,” ani Santos na kilala bilang “Reyna ng Teleserye.”

Pag-amin ni Santos, mami-miss niya ang “Magandang Buhay” at ang mga nakasama rito.

“Mami-miss ko ito. Mami-miss ko silang lahat. … pero more than anything grateful talaga ako sa tiwalang ibinigay ng ABS-CBN sa akin. …At sa lahat ng mga momshies na nanood at tumutok, maraming-maraming salamat po,” ani Santos.

Nito lamang nakaraang buwan nang maging guest host si Santos sa pang-umagang programa.