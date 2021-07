Iñigo Pascual naglabas ng bagong album

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Tampok sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo si Iñigo Pascual para ibida ang kaniyang pinakabagong album.

Pinamagatang "Options" ang bago at ikalawang album ni Pascual, na may 12 kanta na likha ng mga Filipino at international music producer at songwriter.

Itinanghal sa "ASAP" ni Pascual ang kantang "Love U Right" kasama si AC Bonifacio.

Kasama sa mga nag-produce ng mga kanta sa album ang Amerikanong si Bernard "Harv" Harvey, na nag-produce din ng mga kanta para kay Justin Bieber, at si Tarsier Records founder DJ Moophs.

Taong 2016 nang ilabas ni Pascual ang kaniyang kauna-unahang album.