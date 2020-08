Buwan ng kapanganakan, kamatayan ni Dolphy ginunita ng pamilya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Espsyal ang buwan ng Hulyo para sa pamilya Quizon dahil dalawang mahalagang okasyon ang kanilang ginugunita na may kinalaman sa namayapang "Comedy King" na si Rodolfo "Dolphy" Quizon Sr.

Sa panayam ng ABS-CBN kay Eric Quizon, anak ni Dolphy, ibinahagi niyang sa Hulyo 10 kasi ang death anniversary at Hulyo 25 naman ang kaarawan ng kaniyang ama.

Bilang pagpupugay, isang caricature o doodle naman ang inilabas ng Google sa homepage ng kanilang search engine, tampok ang "Comedy King."

Pagsaludo umano ito sa ambag ni Dolphy bilang aktor, direktor, producer at pilantropo.

Ikinatuwa naman ng pamilya Quizon ang pag-alala ng Google kay Dolphy.

"This is perfect 'cause my dad loves caricatures, he has a collection of his caricatures," ani Quizon.

"We are honoring his legacy, Google is honoring my dad as an icon, who has contributed a lot to his country... It’s a way also of introducing him again, the idea there is for us not to forget him."

Dinalaw naman ni ZsaZsa Padilla ang puntod ni Dolphy, na kaniyang dating partner, noong Hulyo 10 para gunitahin ang pagpanaw ng "Comedy King."

Sa caption ng Instagram post, sinabi ng binansagang "The Divine Diva" na araw-araw niyang nami-miss si Dolphy.

Hinikayat ni Padilla ang ilang netizens na mag-comment at ikuwento kung paano sila na-touch ng mga obra ni Dolphy.

Dagdag-regalo rin sa dapat sana'y 92nd birthday ni Dolphy ang pagkaka-restore ng ABS-CBN Film Restoration team ng pelikula na "Markova: Comfort Gay."

"Mas maganda sana if we launch it like a screening or a party or whatever pero parang hindi pa natin puwede gawin 'yon," ani Quizon.

Sa ngayon, masaya si Quizon at ang buo nilang pamilya dahil hindi pa rin nalilimutan ng mga Pilipino ang saya at ngiti na inihatid ni Dolphy sa loob ng 6 na dekada.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News