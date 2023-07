Melai Cantiveros, may proyekto sa South Korea

Maliban sa pagbiyahe kasama ang pamilya, isang proyekto ang pinagkakaabalahan ngayon ni Melai Cantiveros sa South Korea.

Sa kanyang mga post sa Instagram, ibinahagi ng komedyana at host ang mga retrato na kuha sa shooting niya sa South Korea.

Kung pagbabasehan ang gamit na hashtag ni Cantiveros, tila "Maam Chief" ang pangalan ng kanyang ginagawang proyekto.

"AnyeonghaseyoooOOoooO na ang lahat , Isip isip ko nagtataka cguru sila kasi bakit ako ang artista nila kaya nag kamsamnida nalang ang beshy nyu para maniwala sila," ani Cantiveros noong "Day 1."

"Day Two 🇰🇷 is waving to me and to the Anyeongsayo's pero mukha ko mukhang Day 32 na, sila fresh pa The Best. Pero laban lang si beshy nyu dahil mga Oppa ang kasama ko," aniya.

Sa kanyang pinakahuling update, inamin ni Cantiveros na miss na niya ang kanyang mister at mga anak kahit pa nasa Seoul lang ang mga ito.



"Focus kasi muna ako work work work kaya see you mga lablab sa susunod na mga days mag Aanyeonghasayu na muna si Eomma for our tumatagingting na oppa gangnam style na gastusin dtu sa 🇰🇷... goodnight na mga trendingers avengers Kamsamiiiiiiiiiii sa ilang araw na pagtrend , nakaka Anyeonghasayu na feelings, nakaka moshi moshie anone naman kayu ay -- japanese na pala yun," aniya.

Noong nakaraang linggo lang ay ibinahagi ni Cantiveros ang mga retrato nang paglilibot sa South Korea kasama ang kanyang pamilya.

Matatandaang sa "Pinoy Big Brother" nagsimula ang pag-iibigan nina Cantiveros at Francisco na nauwi sa kasalan noong 2013. Sa ngayon ay may dalawa na silang anak.

Isa ngayon si Cantiveros sa mga host ng "Magandang Buhay."

Related video:

Watch more News on iWantTFC