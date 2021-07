‘Hindi ito prank’: Daryl Ong, Dea Formilleza engaged na

Engaged na ang singer na si Daryl Ong sa nobya niyang si Dea Formilleza. Screenshot sa YouTube ni Daryl Ong.

Sa gitna ng kanilang pagla-livestream, sinorpresa ng singer na si Daryl Ong ang kaniyang nobya na si Dea Formilleza nang mag-propose ito sa ika-2 pagkakataon sa 5 taon nilang relasyon.

Sa video na inilabas ni Ong sa kaniyang YouTube channel, nagkunwari itong nag-i-stream lamang at abala pang batiin ang mga nanonood sa kanila.

Ngunit nang maikuwento ang kinaharap na problema sa kalusugan ng ina, unti-unting nagbago ang tono ng mang-aawit at pinasalamat ang si Formilleza sa kaniyang pagtulong.

“Gusto ko na ring i-take itong opportunity na’to para magpasalamat sa’yo, sa ginawa mo sa panahon na may malaking pagsubok sa aking family. Thank you so much tinulungan mong gumaan ’yung sitwasyon,” saad ni Ong.

“Thank you so much sa pagmamahal mo sa akin, sa pamilya ko. Maraming salamat sa kabaitang na pinapakita mo.”

Sinundan na niya ito ng paglabas ng engagement ring na ikinagulat ng kasintahan.

Naiiyak man sa tuwa, oo naman ang naging sagot ni Formilleza nang tanungin siya ng nobyo kung handa niyang pakasalan ito.

“ ’Wag ka mag-alala hindi ito prank,” hirit pa ni Ong.

Kinaluna’y inamin din ng dalawa na 2016 pa lamang nag-propose na si Ong kahit 3 buwan pa lamang ang kanilang relasyon.

Wala umanong nakakaalam nito kahit ang kani-kaniyang pamilya.

Magkaibigan na noon pang 2011 ang 2 bago tuluyang naging magkasintahan noong 2016.

Unang nakilala si Ong sa "The Voice Philippines" noong 2014, habang sumali naman sa "Idol Philippines" si Formilleza noong 2019.