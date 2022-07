Mula sa social media accounts nina Donghyuk at Jay Park

Tila masaya ang naging karanasan ng Kapamilya actress na si Liza Soberano na makita ang ilang mga kilalang South Korean stars.

Ito ay matapos pag-usapan ang ilang dance video clips ni Soberano kasama ang singer at entrepreneur na si Jay Park at Donghyuk ng sikat na K-pop group na iKON.

Sa kaniyang Instagram account, inilabas ni Park ang ang dance cover nila ni Soberano ng bago nitong awitin na “Need To Know.”

“Been killing game for so long but still so young!! Thank you!! Maraming salamat,” ani Park sa caption.

Nagpasalamat naman si Soberano sa Korean star sa pagkakataon: “Had such a great time getting to know you.”

Bukod sa aktres, nauna na ring nakasama ni Park sa isang dance video si James Reid na siyang bagong manager ni Soberano.

“With my new homie @james !! Actor/artist/songwriter/entrepreneur The young man is killin the game! Appreciate u brotha!” saad nito.

Samantala, nakasama naman ni Soberano sa isang TikTok clip si Donghyuk ng iKON. Mismong sa TikTok account ng South Korean star lumabas ang nasabing video.

Naging usap-usapan ng maraming netizens nitong nakaraan ang pagbisita nina Reid at Soberano sa South Korean agency na Starship Entertainment.

Nakasama rin ng dalawang aktor si BamBam ng GOT7.

Noong Hunyo, kinumpirma ni Soberano na lumipat na siya sa talent agency ni Reid matapos ang matagal na panahon sa poder ni Ogie Diaz.

“It’s weird because he’s my contemporary. I always saw him as a co-actor or co-artist of some sort so whenever we work together, it’s like I didn’t take him too seriously but honestly he has a lot to offer,” ani Soberano.