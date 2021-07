Mensahe ni Angelica Panganiban kay Zanjoe Marudo: 'Mahal kita ng walang malisya!'

MAYNILA -- "Mahal kita ng walang malisya!"

Ganito inilarawan ng aktres na si Angelica Panganiban ang pagmamahal sa kanyang kaibigan na si Zanjoe Marudo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Biyernes, Hulyo 23.

Sa Instagram, ibinahagi ni Panganiban ang kanyang mensahe para sa espesyal na araw ni Marudo.





"Maligayang bati sa iyong kaarawan ngus! Palagi akong masaya sa lahat ng naabot mo at palagi kitang ipagmamalaki hindi lang bilang napakahusay mo sa trabaho (pinapahanap ka pa din ni Steven Spielberg) kung hindi, mas mahusay kang tao," ani Panganiban.

Dagdag ng aktres: "Alam kong habang buhay kitang matatakbuhan kapag kailangan kong tumawa at makalimot. Mapalad kaming mga tropa mo. Kampai sa lahat ng pangarap na maabot mo pa! Mahal kita ng walang malisya!! Mag-gin ka buong araw please!"



Matatandaang bago pa ang seryeng "Walang Hanggang Paalam" ay nagkatrabaho sina Marudo at Panganiban sa pelikulang "One More Try." Nagkasama rin sila sa seryeng "Playhouse" at gag show na "Banana Split."

Umugong na rin ang balitang may relasyon ang dalawa. Nauna nang itinanggi ni Marudo ang isyung nag-uugnay sa kanila ni Panganiban.

Kamakailan lang ay ipinagdiwang ni Panganiban ang unang taon nila ng kanyang nobyo na si Gregg Homan.

Samantala, abala naman si Marudo sa paghahanda para sa paparating na serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow."