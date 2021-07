Lara Quigaman na-ospital dahil sa kidney infection

MANILA—Ibinahagi ng aktres na si Lara Quigaman na na-ospital siya kamakailan dahil sa acute kidney infection.

Ayon sa ulat ng Push, ibinahagi ni Quigaman ang kaniyang karanasan sa pamamagitan ng Instagram Stories.

Kuwento niya, kababalik lamang niya mula sa kanilang bakasyon sa Cebu nang magsimulang sumama ang kaniyang pakiramdam.

Aniya, bagama't nag-enjoy sila sa bakasyon, nakaramdam siya ng matinding pagod at pananakit ng likod. Nilagnat din siya at nag-chills.

Matapos ang 2 araw, isinugod siya sa ospital at pinag-isolate hanggang makuha niya ang resulta ng kaniyang COVID-19 test.

Screen grab from Push

Dagdag pa ni Quigaman, 3 araw siyang nanatili sa ospital bago pinayagang umuwi ng doktor.

"Nakapag-selfie na ako dito kasi pinayagan na ako umuwi ng doctor. Acute pyelonephritis. I was given antibiotics via IV. Now getting better. Thank You, Jesus!" aniya.

Screen grab from Push

Kasalukuyang kapiling na ni Quigaman ang kaniyang pamilya. Nagpasalamat din siya sa mga nagdasal para sa kaniyang kalusugan.

Nagbakasyon sa Cebu si Quigaman kasama ang kaniyang mga anak at asawang si Marco Alcaraz para ipagdiwang ang kanilang wedding anniversary at ang kaarawan ng aktor.