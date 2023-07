Apl. De. Ap sasabak sa Celebrity Masterchef UK

LONDON - Nag-iikot ngayong sa Europa ang bandang Black Eyed Peas para sa kanilang summer concert tour na kasado sa iba-ibang siyudad. Isa lang dito ang katatapos na concert sa Greenwich.

Kaya todo ang saya ng British fans, pati ang mga Pinoy sa musika ng pamosong grupo na binubuo ng rapper na si will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo, at J.Rey Soul.

Sa ekslusibong panayam sa singer-rapper at producer na si Allan Pineda Lindo o mas kilala bilang Apl.de.Ap, palagi siyang nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob sa suporta ng Pinoy fans.

“We love doing the European festival summer tour and have been doing this for a long time," sabi ni Apl.

Ito raw ang na miss ng kanilang grupo noong panahon ng pandemic.

"Just being out, performing live. It’s great to be with your kabayans, representing your culture in the UK and great to see the community coming together,” dagdag niya.

‘Di rin daw niya nakakalimutan kung paano nagsimula ang Black Eyed Peas.

“That’s how Black Eyed Peas started: Going to Filipino events. That’s where we would practice and go to the mic, practice-free style. That was our stomping ground,” kuwento niya.

Hindi lang pala musika ang passion ng Kapampangan global celebrity. Nahilig din siya sa pagluluto. Naibahagi rin ni Apl. na sasabak siya sa Celebrity Masterchef UK series 18 na mapapanuod sa BBC, kasama ang may 20 sikat na personalidad.

“I am from Pampanga and I love to cook,” saad niya.

Ano naman kaya ang ihahaing putahe ng Kapampangan chef?

A hint: One dish is on “Bebot,” sabi ni Apl.de.Ap.

Inaasahang mapapanuod ngayon Agosto ang BBC Cook Off sa loob na anim na linggo, habang ginaganap ang European tour ng Black Eyed Peas.

(Kasama ang ulat ni Dennis Damasco at Ernie Delgado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa TFC News, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: