MAYNILA -- Nagpaalam si Karla Estrada sa "Magandang Buhay" matapos ang higit limang taon na pagiging host nito.

Nitong Biyernes, magkahalong kasiyahan at iyakan ang naging huling araw ni Estrada sa pang-umagang programa ng ABS-CBN.

Watch more News on iWantTFC

"Ang aking puIot of the day, let me quote the letter of St. Paul to Timothy: 'I have fought the good fight, I have finished the race and I have kept my faith.' It has always been from ambition to mission. Isang paghakbang ang bawat magandang buhay sa umaga para lagpasan, higitan at ipagmalaki ang nagdaan. The support, the applause, the comments, bawat paghanga at pagtitiwala niyo, 'yung panahon na inilaan niyo para pakinggan ang kuwento ng 'Magandang Buhay' ...nag-uumapaw po ang puso ko sa pasasalamat. Babaunin ko sa bagong yugto ng aking buhay ang mga itinurong kuwento ng aking magandang buhay," ani Estrada.

"I really want to say thank you to all the staff and crew ng 'Magandang Buhay.' Salamat sa tawanan at iyakan natin. Thank you very much. Maraming, maraming salamat. Hindi ko ipagpapalit ang ating pinagsamahan kahit saan man tayo makarating. Pagpasensiyahan niyo na ang aking kadramahan minsan, pero I love you at nandito lang ako bilang Momshie Karla niyo saan man tayo makarating. Puwede niyo akong katokin any time, tawagan any time," dagdag ni Estrada.

Nagpasalamat din si Estrada sa mga nakasamang host na sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

"Thank you Momshie Jols at Momshie Mels, gusto ko na lumaki 'yung mga bata, na nagmamahalan ang mga anak natin, ganun pa rin. 'Yung farm ko sa Tacloban tapos i-invite ko kayo, tapos matatanda na tayo na pinag-uusapan, hindi nabura sa isip ko yan at kinapitan ko 'yan. That's why I know I have prayed that this time again we will see each other, thank you," ani Estrada.

Sa programa, nagbigay din ng kanilang pahayag sina Magdangal at Cantiveros sa bagong yugtong tatahakin ni Estrada.

Ayon kina Cantiveros at Magdangal, masaya at proud sila na makitang ginagawa ni Estrada ang gusto nitong pagtulong sa kapwa.

Bumisita rin sa studio ang mga malalapit na kaibigan ni Estrada na sina Negi at KaladKaren na nagpatotoo sa pagiging matulungin ng aktres.

Watch more News on iWantTFC

Dumating din ang mga anak ni Estrada na sina Magui at Carmella na nagbahagi pa ng ilang personal na bagay tungkol sa kanilang ina. Ayon sa mga anak ni Estrada, kahit ano pa ang mangyari ay suportado nila ang kanilang ina na anila ay maraming natutulungang tao.

Nagpasalamat din si Estrada sa mga anak, sa pangununa ni Daniel Padilla, na sinuportahan siya sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay.

"Sa aking panganay na si Daniel, siya kasi ang nagli-lead ng pack, siya kasi ang lider ng kanyang mga kapatid. Anak, napagaling mong ehemplo sa mga kapatid mo, maraming salamat. Thank you very much, anak, Daniel," ani Estrada.

Matatandaang pansamantalang iniwan ni Estrada ang "Magandang Buhay" nang magsimulang mangampanya ito para sa isang party-list na nagwagi nitong nakaraang eleksiyon.

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Ayon kay Estrada, focus muna siya ngayon sa kanyang trabaho bilang parte ng Tingog party-list.

Sa kasalukuyan, ang aktres na si Judy Ann Santos ang pinakabagong guest co-host ng "Magandang Buhay."

Watch more News on iWantTFC