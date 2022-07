Jane de Leon, aprubado ng pamilya Ravelo bilang Darna

MAYNILA -- Aprobado ng pamilya Ravelo ang aktres na si Jane de Leon bilang pinakabagong Darna sa nalalapit na seye ng ABS-CBN.

Ayon kay Rex Ravelo, anak ni Mars Ravelo na siyang lumikha ng Darna, bagay kay De Leon ang sikat na komiks karakter.



"We are really very happy to meet her in person kasi talagang bagay siya as Darna," ani Rex sa panayam ng PUSH sa naganap na ToyConPH 2022.

Nagbigay reaksiyon din si Ravelo sa inilabas na trailer para sa "Darna."

"Goosebumps. Talagang malaki ang promise ng TV series because of the trailer. Nakikita mo na kung gaano kaganda 'yung series," aniya.

Ayon pa kay Ravelo, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng kanilang pamilya sa walang-kupas na pagtanggap ng mga Pilipino sa Darna, higit 70 taon mula nang ito ay likhain ng kanyang ama sa komiks.

"Parang hindi na totoo, it's really amazing. It's amazing how the magic of Darna is still here," aniya.

“It’s overwhelming. Hindi talaga kami makapaniwala na after all these years, ang support ng Darna is still there. It doesn’t matter how old you are, or kahapon ka lang ipinanganak, kilala mo na si Darna. And it’s very, very nice and very fulfilling kasi there’s a Filipino pride e, sa gitna ng superheroes ng Hollywood, here comes Darna na tanggap na tanggap ng Filipino,” dagdag niya.

Para sa inaabangang serye ng ABS-CBN, tingin ni Ravelo na hindi nabago kung hindi "updated" ang Darna.

“Hindi pwedeng hindi i-update ang story kasi the story was 73 years old. So lahat ng changes sa story, they’re all in line with the Ravelo family.”

Pag-amin din niya, nakita na niya na ang costume ni De Leon bilang Darna at ang kanyang reaksiyon: "The best!”

Watch more News on iWantTFC

Nakatakda ipalabas ang "Mars Ravelo's Darna" ngayong Agosto.