Jake Cuenca, walang regrets pagdating sa pag-ibig

Photo from Jake Cuenca's Instagram page

MAYNILA -- Nagbigay ng payo ang aktor na si Jake Cuenca tungkol sa pag-ibig.

"Coming from a person who's just been through something, siguro ako one thing sa pinagdaanan ko or sa mga experiences ko, never ako nag-regret. I've never regretted loving someone," pambungad ni Cuenca sa vlog ng aktres na si Charlie Dizon.

Si Cuenca ang gumanap na ama ni Dizon sa katatapos lang na seryeng "Viral Scandal."

"Siguro now at this point in my life, 34, my most mature point, parang I wouldn’t do things differently, ganun talaga ako magmahal. I give everything and in the end if it doesn’t work out or if it works out, at least you gave it your best. No regrets," dagdag ni Cuenca na nito lamang Abril ay inaming hiwalay na sila ng aktres na si Kylie Verzosa.

Sa tanong naman ni Dizon kung naniniwala pa ba ang aktor sa pag-ibig, tugon ni Cuenca: "Of course. It's what makes the world go round."

Nang hingan naman si Cuenca ng payo para sa mga nasawi sa pag-ibig, iginiit ng aktor na makakabuting lumapit sa pamilya.

"Because your family only has your best interests at heart. They won’t give you advice that’s going to benefit them. They’ll only give the best advice that will benefit you,” ayon sa aktor.



Tinanong din si Cuenca kung mayroon ba siyang dating naging karelasyon na gusto niyang balikan.

"Kung mayroon man akong natutunan ay huwag sumagot ng patapos. So maybe yes we will never know. I'd rather say yes than no," ani Cuenca.

