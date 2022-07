MANILA -- Elisse Joson will star in an episode of the ABS-CBN drama anthology "Maalaala Mo Kaya" (MMK) with screen veteran Irma Adlawan in celebration of World Auntie's Day.

In the episode, Joson plays a girl who will find a mother's love from a woman she considers her auntie (Adlawan).

"Itong episode na ito nag-focus siya sa love ng family, pero hindi 'yung lagi nating nare-recognize na parent and child. Ang episode na ito ay umikot siya sa isang babae na walang anak, walang asawa pero mayroon siyang itinuring na anak which is ako, si Joy. Ang relationship namin dito ay para talaga kaming mag-ina," Joson told ABS-CBN Entertainment's HotSpot on Thursday.

"Dito, kahit hindi kadugo, itinuring pa ring pamilya talaga ni Joy 'yung kanyang auntie, malaki ang respeto niya sa auntie niya. Kaya perfect siya sa Auntie's Day ngayong buwan na ito, para makita na hindi lang sa pagmamahal ng ina nakukuha ang mother's love kung hindi sa mga tita, sa mga tiyahin," Joson added.

The episode, which was written by Alpha Fortun under the direction of Nuel C. Naval, will air on Saturday, July 23.

"MMK" is available on Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live and iWantTFC. It's also available on The Filipino Channel.