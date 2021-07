Zanjoe Marudo, pinagbawalan si Sue Ramirez na tawagin siyang kuya

MAYNILA -- Inamin ng aktor na si Zanjoe Marudo na pinagbawalan na niya ang aktres na si Sue Ramirez na tawagin siyang Kuya Z.

Magkakasama ang dalawa sa inaabangang serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow," ang Philippine adaptation ng sikat na BBC series na "Dr. Foster."

Sa Inside News ng Star Magic nitong Miyerkoles, naunang inamin ni Zanjoe na bago pa makuha ni Ramirez ang role ni Lexy Lucero sa paparating na serye ay naisip na niyang babagay ito sa aktres.

"Noong nalaman ko 'yung project, wala pa kaming final role for Lexy. Nabanggit ko yata na parang bagay kay Sue, parang ganoon. Tapos nakalimutan ko na, matagal na. Tapos noong in-announce, sinabi sa amin na si Sue nga ang gaganap, na-excite ako kasi 'yung naisip ko na bagay doon sa role ay sa kanya napunta," ani Marudo.

Pag-amin ni Marudo, pinagbawalan na rin niya si Ramirez na tawagin siyang kuya.

"Nag-pictorial na kami. Sabi ko, 'oy tigilan mo na 'yung pagtawag mo sa akin ng Kuya Z.' 'Oh sige Kuya. Ay!' sabi niyang ganoon. So simula noon, after noon ay Z na lang ang tawag niya sa akin, wala ng kuya. Kasi magka-love team, may love story tayo rito, kumbaga magiging mag-asawa tayo rito. Kung tatawagin mo ako ng kuya off-screen, nakakailang naman siguro," paliwanag ni Marudo.

Dagdag din ni Marudo, hanga siya sa galing ni Ramirez bilang aktres.

"Nakakatuwa kasi ang galing ni Sue, kahit anong ibigay mo sa kanyang karakter, kahit anong role, parang nagagawa niya talaga kung ano ang hinihingi," dagdag ng aktor.

Maliban kay Ramirez, iba rin ang saya ni Marudo na makasama sa trabaho ang aktres na si Jodi Sta. Maria na gagampanan naman ang bidang karakter bilang Dra. Jill Ilustre.

"Ito talaga ang parang unang-una na magkakatrabaho kami. Exciting kasi unang-una, alam naman natin kung gaano kagaling si Jodi pagdating sa pag-arte, sa paggawa ng karakter. Mahal na mahal siya ng mga tao, gustong-gusto siya pinapanood. Ako kaibigan ko naman si Jodi, close kami outside ng trabaho, naging magkaibigan kami kaya kumportable ako. Magiging kumportable ako, sigurado," ani Marudo na nagbahagi rin tungkol sa kanyang karakter sa serye bilang si David Ilustre.

"Ibang karakter, hindi ko pa nagawa, hindi pa nila nakita sa akin. 'Yung character ng David Ilustre talagang bubuuin ko, hindi puwedeng Zanjoe Marudo lang ang nakikita nila," ani Marudo.

Dagdag ng aktor, excited na siya para sa serye na kamakailan lang ay nagdaos ng cast table reading.

"Nakaka-excite dahil nung table reading pa lang namin, parang doon pa lang, binabasapa lang namin 'yung mga line namin naapektuhan na ang mga character. Kumbaga nagre-react na kami, nagre-react na ang mga kasamahan ko, habang binabasa pa lang namin 'yung linya. So what more kung may blocking na, may location na at ginagawa na namin with right emotion," ani Marudo.

Ayon sa aktor, malapit na magsimula ang taping nila para sa "The Broken Marriage Vow."



"Sobra na akong excited. Napapasigaw nga ako minsan, kapag may schedule na kami. Tapos sure na sure na aakyat na kami ng Baguio. Tuloy na siya talagang pupunta na ako roon, ishu-shoot na namin ang unang cycle," ani Marudo.

Maliban kay Marudo, Sta. Maria at Ramirez, bida rin sa nasabing serye ang aktor na si Zaijian Jaranilla.

Parte rin sa inaabangang serye sina Susan Africa, Ronnie Lazaro, Empress Schuck, Angeli Bayani, Rachel Alejandro, Joem Bascon, Brent Manalo, at Jane Oineza.

Mapapanood din sa serye sina Art Acuña, Ketchup Eusebio, Malou Crisologo, Franco Laurel, Sandino Martin, Jojit Lorenzo, Kate Alejandrino, Jie Anne Armero, Migs Almendras, Avery Clyde, at JB Agustin.

