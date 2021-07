Why Angel Locsin continues to speak her mind on national issues

MANILA – Angel Locsin has been one of the more outspoken local celebrities who is not afraid to voice her opinions on issues affecting the country.

“Ako kasi pinalaki ako ng tatay ko na maging totoo ako sa sarili ko at huwag na huwag kang papayag na mayroong injustice na nangyayari sa paligid mo. Maraming bagay na mas importante bukod sa sarili mo,” she told Matteo Guidicelli in his “MattRuns” podcast.

“Lagi sa akin sinasabi ni Daddy na hindi lahat ng bagay tungkol sa 'yo. Maraming pinagdadaanan ang ibang tao, hindi lang ikaw ang may problema. Tumatak lang sa akin 'yun. May mga pagkakataon na nakakalimutan ko rin 'yun pero kailangan ko siyang ibalik lalo sa trabaho natin,” she added.

When asked if she ever gets scared to speak her mind, Locsin explained: “Takot ako kaya ako nagsasalita. Kasi kung hindi ka takot, dedma ka lang. Kaya mo i-ignore everything. Kunyari nagsasalita ako about certain issues, kaya ka nagsasalita doon kasi may takot ka, may ayaw kang mangyari, kaya ka nagsasalita. Kasi kung hindi ka naman takot, bakit ka magsasalita?”

For Locsin, freely expressing an opinion does not necessarily equate to being fearless.

“It doesn’t mean na matapang ka kung nagsasalita ka. It means may kinakatakutan ka kaya gusto mong ipaglaban. Natatakot kang maapi, natatakot kang ibahin 'yung story mo ng ibang tao.”

The Kapamilya actress also stressed that she does not impose her beliefs on anyone when she speaks her mind.

“Dadating ka sa point na kailangan mo na magsalita. Hindi para umapak ng ibang tao kung 'di para mas maging totoo ka lang sa sarili mo. Wala naman akong intention na i-impose 'yung opinions ko or ideas ko sa ibang tao, kung 'di para maintindihan niyo rin kung ano 'yung nasa isip ko. Kasi lahat naman nadadaan sa maayos na pag-uusap,” she said.