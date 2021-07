Totoo bang hirap ang lalaki na umiwas sa tukso? Narito ang sagot ni Vin Abrenica

Screenshot mula sa vlog nina Sophie Albert at Vin Abrenica

Sa gitna ng usapin tungkol sa tukso na mahirap umanong tiisin ng mga kalalakihan, lakas loob na tinanong ni Sophie Albert ang asawang si Vin Abrenica kung ano ang opinyon nito tungkol sa isyu.

Sa kanilang vlog, naglaro ang dalawa ng usong-usong content na “Questions We’ve Never Asked Each Other” kung saan hindi nagdalawang isip si Albert na tanungin si Abrenica ng mga paksa na hindi niya pa naitatanong rito katulad ng panloloko.

Aminado ang aktor na lahat ng tao, babae man o lalaki, ay nakakaranas ng temptasyon ngunit binigyang diin nito na nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang magdesisyon para sa kaniyang sarili.

“Mayroon talagang temptations na nangyayari sa atin. Pero 'yung nakakalimutan ng statement na 'yun is God gave us a choice and that's His gift to humans, to man. Binigyan Niya tayo ng choice to choose what's right and what's wrong,” ani Abrenica.

“May taong cheater, will they always be a cheater all his life? Parang it's a choice, he chose to cheat. Or he chose to be tempted. I think that's unfair for guys. It's not a matter of sex, biology, kung lalaki ka or babae ka.”

Payo pa niya, kung mayroong hindi pagkakaunawaan ang magkarelasyon, mahalagang mapag-usapan nila ito at hindi ang humanap ng atensyon sa ibang tao.

Sa paraan umanong ito, mapag-uusapan ng dalawa ang problema na maaaring mauwi sa hiwalayan o pagkakaayos.

Dagdag ni Abrenica, kung matuldukan man ang pagsasama dahil dito, mabuti nang maayos munang maghiwalay bago humanap ng ibang tao.

“Kung makapag-agree kayo na at risk nga 'yung relationship, kung ayaw niyo pa rin ang isa't isa, then at least you have a closure first. E 'di maghiwalay kayo. Then you do the stuff that you want to do,” paliwanag ng aktor.

“At least you're not gonna cheat but you're gonna do what you want that can satisfy you. 'Yung pinakaano sa akin is you have a choice. you always have a choice.”

Matatandaang naging usap-usapan ang hiwalayan ng kapatid ni Vin na si Aljur at asawa nitong si Kylie matapos aminin ni Robin Padilla na nambabae ang asawa ng kaniyang anak.

Hati ang reaksyon ng publiko sa naging pahayag ni Padilla na normal umano sa lalaki, lalo na sa mga nasa showbiz, na magloko habang nasa isang relasyon, bagay na hindi kaya ni Kylie kaya nakipaghiwalay kay Aljur.