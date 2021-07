Sue Ramirez, inaming si Zanjoe Marudo ang kanyang 'super crush'

MAYNILA -- Hindi makapaniwala ang aktres na si Sue Ramirez na natupad na ang pangarap niya na makatrabaho ang hinahangaang aktor na si Zanjoe Marudo sa inaabangang serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow."

Ang serye ang Philippine adaptation ng sikat na BBC series na "Dr. Foster."

Sa Inside News ng Star Magic nitong Martes, hindi napigil ni Ramirez ang maging emosyonal nang malamang marami ang nagnanais na gampanan niya ang karakter ni Lexy Lucero, ang babaeng sisira sa relasyon ng mag-asawang David Ilustre (Marudo) at Dra. Jill Ilustre na gagampanan ng aktres na si Jodi Sta. Maria.

Kasama ring bida sa serye ang aktor na si Zaijian Jaranilla bilang si Gio Ilustre, ang nag-iisang anak nina David at Jill.



Watch more on iWantTFC

"Ngayon ko lang narinig ito. Hindi ako makapaniwala," ani Ramirez habang umiiyak.

Nang matanong kung ano ang pakiramdam niya na magiging kaparehas na siya ni Marudo, ang kanyang "super crush," sagot ni Ramirez: "Korek. Sabi ko sa iyo kapag kinol (call) out mo sa universe, ano ang sabi ko? Ang sabi ko magkakatrabaho kami niyan in the future, magkakatrabaho kami. Ito na."

Sa Inside News, ibinahagi rin ni Ramirez ang kanyang naging reaksiyon nang malamang nakuha niya ang papel bilang si Lexy.

"Noong sinabi nila 'yon sa akin, umiyak na rin ako. Hindi ako makapaniwala. 'Yung tuhod ko parang hindi na gumagalaw. 'Yung breathing ko, 'di ko na alam kung paano. Tanong niyo lahat ng taong kasama ko sa set, hindi ako makausap ng tama, umiiyak ako. I think above anything it was gratefulness that took over me, that dawned on me na shucks nandito ako sa trabaho ngayon, tapos sinasabi nila na may trabaho na naman akong gagawin. Ang dami-dami namang taong nagtitiwala sa akin," ani Ramirez.

Pag-amin ni Ramirez, excited siya na makasama ang iba pang mga bituin ng inaabangang serye.

"Ang dami ko pa pong gustong gawin pero I am so, so grateful for this project. I am excited to work with everyone na nasa cast kasi ang gaganda ng mga kasama ko," ani Ramirez.

Kamakailan lang ay sumabak na sa cast table reading ang mga bidang bituin ng serye kasama rin sina Susan Africa, Ronnie Lazaro, Empress Schuck, Angeli Bayani, Rachel Alejandro, Joem Bascon, Brent Manalo, at Jane Oineza.

Mapapanood din sa serye sina Art Acuña, Ketchup Eusebio, Malou Crisologo, Franco Laurel, Sandino Martin, Jojit Lorenzo, Kate Alejandrino, Jie Anne Armero, Migs Almendras, Avery Clyde, at JB Agustin.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC