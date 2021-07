Bagong extended play ng SB19 inilabas na

Tapos na ang paghihintay para sa mga tagahanga ng SB19 matapos ilabas ngayong Huwebes ng P-pop boy group ang kanilang extended play (EP) na "Pagsibol."

Personal umano sa bawat miyembro ang kahulugan ng title.

"Kaya siya ‘Pagsibol,’ we go back to our roots kung saan talaga malaki 'yong pasasalamat namin as a group and as individuals," sabi ng member na si Pablo.

Tampok sa EP ang 6 na kanta kasama ang mga single na "What?" at "Mapa."

Isang kanta para sa mga magulang ang "Mapa," na may bersyon kung saan katambal ng SB19 ang bandang Ben&Ben.

Mula nang mag-premiere sa YouTube ang video ng collaboration ng 2 grupo, umani na ito ng higit 7 milyong views.

Alay naman umano ng grupo sa kanilang fans ang "SLMT," na kanta rin sa EP.

"Kasi nga hindi kami gusto ng mga tao before, hate na hate 'yong ginagawa namin but despite all of that, we have ATin na nagdilig sa amin para tumubo kami," ani Pablo.

Dadagdagan pa ng SB19 ng 2 pang kanta ang kanilang 6-track EP para maging ganap nang album.

Nakatakda ring magdaos ng online concert ang grupo sa Agosto 1 sa KTX.ph.

Samantala, bumida naman sa photo shoot para sa isang magazine ang P-pop group na BGYO.

Patikim pa lang umano ang photo shoot sa mga ikinakasang sorpresa ng grupo sa mga susunod na buwan.

Tiyak na pakaaabangan umano ng mga tagahanga ng BGYO ang album na nakatakda nilang ilabas.

Balik-concert stage din ang BGYO bago matapos ang taon kasama ang sister group nilang Bini.

Magtatanghal din ang grupo sa "The Benison Ball," ang online concert ng cast ng "He's Into Her," sa Agosto 6.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC