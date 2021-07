Matapos ang ‘My Amanda’, payo ni Piolo sa nais pumasok sa relasyon: Don’t fall too soon

Mula sa Instagram ni Piolo Pascual

Sa gitna ng mainit na pagtanggap ng maraming manonood sa pelikulang “My Amanda,” nagbigay ng ilang paalala ang bidang aktor na si Piolo Pascual sa publiko, lalong lalo na ang mga gusto nang pasukin ang pakikipagrelasyon.

Sa ulat ng PUSH, sinabi ni Pascual na dapat munang kilalanin maigi ang isang tao bago tuluyang pumasok sa isang relasyon.

“Don’t fall too soon. Make sure you know the person first. I know it’s so easy for us to fall in love but the thing is, nowadays it’s just everywhere. You know it’s so easy be with somebody. You got to treasure that,” ani Pascual.

“You got to make sure that you’re making the right decision. It’s not always right but enjoy it, savor it. And don’t rush into anything.”

Dagdag pa ni Pascual, natutunan niya sa kanilang pelikula ni Alessandra de Rossi na minsan mas mahalaga pangalagaan ang pagkakaibigan kaysa ituloy ito sa pag-iibigan.

“I guess what was important for me, as TJ, without giving away too much, is not to cross the line because you value the friendship too much that there’s more to it than being romantic,” paliwanag nito.

Aniya, kung mahalaga sa iyo ang tao, kahit hindi mo ito maging kasintahan, mananatili siya sa iyong buhay.

Kagaya na lamang umano ng nangyari sa kaniyang karakter, na sa kabila ng pagkakaroon ng iba’t ibang relasyon, hindi nawala sa tabi niya ang best friend na si Amanda.

“If you really have the purest of intentions, then it is possible to not cross the line and just be there for each other, just be there for that person that you value the most. Because no matter how many relationships I’ve had in this film, she was always there,” tugon ni Pascual.

“No matter how loud she was, no matter how annoying she could get, she was always there and that’s what I needed. I didn’t want to talk. And it just made so much sense in the end.”

Ilang araw matapos itong ilabas sa Netflix, nanguna sa listahan ng mga popular na Pinoy title sa streaming app ang “My Amanda” na iikot ang kuwento sa mag-best friend na sina TJ (Pascual) at Amanda (de Rossi).

Itinuturing ni De Rossi na regalo para kay Pascual ang pelikula matapos i-produce ng aktor ang indie blockbuster na “Kita Kita.”

Nakatakda sanang ilabas ang “My Amanda” noong 2020 ngunit naudlot dahil sa pandemya. Nailabas sa Netflix ang palabas nitong Hulyo 15.