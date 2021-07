Komento ni Jodi sa larawan ng ex-husband Pampi Lacson at Iwa Moto, kinaaliwan ng netizens

Mula sa Instagram nina Iwa Moto at Jodi Sta. Maria

“Sana all.”

Ganito ang nasabi ng karamihan sa mga netizen na nakakita ng nakakaaliw na komento ni Jodi Sta. Maria sa sweet na larawan ng kaniyang dating asawang si Pampi Lacson at Iwa Moto.

Sa Instagram ni Moto, ibinahagi niya ang retrato kasama ang partner na si Lacson kung saan hindi napigilan ni Sta. Maria na mag-react.

“Ehem-ehem kalat na po ang langgam dito,” biro ng beteranang aktres sa dalawa.

“Nakita mo ba next photo? Alam mo naman pag nilambing ko yan napapagastos sya eh,” sagot naman ni Moto.

Hindi rin nagpahuli si Lacson at sumingit din sa usapan nang dalawa kung saan nagpahaging ito sa pagmomotor niya tila hindi pa pinapayagan ni Iwa.

“Malapit mo na ako sigiro payagan magmotor sakto pagaling na mata ko hehehe,” saad ni Lacson.

Kinagiliwan ng netizens ang mabuting relasyon ng tatlo sa isa’t isa, lalo na ni Jodi at Iwa, sa kabila ng kanilang sitwasyon na anila hindi madalas nangyayari.

Ayon sa isang komento, kahanga-hanga ang dalawang aktres dahil pinili nila ang maging masaya na walang hinanakit sa damdamin.

“Oo nga mapapa sana all k nlng sa 2 i2 eh miss @iam_iwa at idol jowdz big clap sa inyung 2 yung pipiliin lng nilang maging masaya at walang bigat sa dibdib kya pinagpapala silang 2 npaka buti ng knilang puso,” sambit ng isang user.

Tila naging inspirasyon naman para sa iba ang mabuting ugnayan nina Sta. Maria at Moto kaya umaasa silang magiging ganoon din ang relasyon nila sa bagong kinakasama ng dati nilang mga asawa.

“Sana ganito din kami ka close ng new partner ng ex husband ko para lahat happy and peaceful,” ayon sa isa pang komento.

Sa isa pang larawan, makikita na kasama nina Iwa at Pampi ang anak ni Jodi na si Thirdy kung saan sinabi ni Jodi na nami-miss niya na ang mga ito.

Dadalawin naman umano ni Iwa ang bida sa upcoming series na “The Broken Marriage Vow” sa susunod na linggo.

