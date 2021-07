Concert ng 'He's Into Her' cast kasado na

Kasado na ang lahat para sa nalalapit na "The Benison Ball," ang online concert na tampok ang cast ng patok na seryeng "He's Into Her."

Dalawang linggo na lang ang nalalabi bago ang "The Benison Ball" kaya ratsada na sa rehearsals ang mga bida ng serye na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

"I'm excited to show the fans na kasi they've been looking forward to this moment pero the season's ending, medyo emotional na rin," ani Pangilinan.

"'Yong performances namin, pang-'High School Musical' talaga," sabi naman ni Rhys Miguel.

Para sa mga teen star na lumabas sa serye, big break at big success ang proyekto na tinangkilik ng mga manonood sa gitna ng pandemya at hamon ng pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN.

"We can’t thank you enough kasi sobrang nakakataba ng puso. Mahal namin kayong lahat," ani Pangilinan.

"Salamat po kasi sold out na ang VIP tickets. We're just excited for you to see our performances," ani Mariano.

Available pa ang regular tickets para sa "The Benison Ball" sa KTX.ph na idaraos sa Agosto 6.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

