Alessandra de Rossi kinilig sa panonood ni VP Leni Robredo ng ‘My Amanda’

Mula sa Instagram ni Alessandra de Rossi at file photo ng ABS-CBN News



“Paano po kumalma?”

Ito ang tanong ng aktres at direktor na si Alessandra de Rossi sa mga netizen nang malaman na isa na rin si Vice President Leni Robredo sa nanood ng pinag-uusapang pelikula ngayon na “My Amanda.”

Sa kaniyang Instagram account, hindi makapaniwala si De Rossi na pinanood ni Robredo ang pelikulang siya mismo ang nagdirek at bida kasama ang aktor na si Piolo Pascual.

“Sandaliiii, my heart. VP Leni is watching #MyAmanda. THANK YOUUU SO MUCH VP @bise_leni sobrang kinikilig kami,” ani De Rossi.

Ibinahagi ng bise presidente sa kaniyang Facebook page na naisingit nitong manood ng nasabing palabas na nagustuhan umano niya.

“After a very long day, and still a lot of paperwork to accomplish, I’m watching this and liking it very much,” saad ni Robredo.

Ilang araw matapos itong ilabas sa Netflix, nanguna sa listahan ng mga popular na Pinoy title sa streaming app ang “My Amanda” na iikot ang kuwento sa mag-best friend na sina TJ (Pascual) at Amanda (de Rossi).

Ayon pa sa producer ng pelikula na Spring Films, nanguna rin ang pelikula sa mga pinapanood sa Qatar at United Arab Emirates.

Itinuturing ni De Rossi na regalo para kay Pascual ang pelikula matapos i-produce ng aktor ang indie blockbuster na “Kita Kita.”

Nakatakda sanang ilabas ang “My Amanda” noong 2020 ngunit naudlot dahil sa pandemya. Nailabas sa Netflix ang palabas nitong Hulyo 15.