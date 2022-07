'Live report' ni KaladKaren, kinagiliwan ng netizens

MAYNILA -- "Walang pikunan… just for fun."

Ito ang caption ni Jervi Li o mas kilala bilang KaladKaren sa kanyang TikTok video na kinagiliwan ng netizens kung saan nagbigay siya ng tila "live report" habang may nagkakagulo sa isang bar sa Quezon City.

Sa video na inilabas din ni Li sa kanyang iba't ibang social media accounts, ibinahagi nito ang tila pagkakagulo ng ilang mga parokyano sa isang bar.

Walang pikunan… just for fun 😂 pic.twitter.com/5w2BupSI7u — KaladKaren (@jervijervi) July 17, 2022





"Kapag may inuman, may bugbugan. Allan K, pasok!" ani Li bilang KaladKaren bago ipaling ang camera sa komedyante at host na si Allan K.

"Eto na nga nakakaloka, may nagkakagulo," hirit naman ni Allan K.

"Medyo nagkakabatuhan na po ng bote at hindi namin alam kung ano ang pumasok sa kanilang kokote at biglang uminit ang ulo ng mga parokyano ng isang bar dito sa Quezon City. Ayan po sila. Dasal namin na maging maayos ang sigalot na ito at bukas paggising nila with hangover ay maging payapa po ang buhay nila. Ako po si KaladKaren Davila at ito po ang -- May Inuman," pagtatapos ni KaladKaren sa video.

Sa comment section ng kanyang post, ipinaabot ng netizens ang pagkagiliw sa video ni Li.

Sa ngayon ay may higit 632,000 views na ang nakapanood sa nasabing video ni Li sa Facebook at higit 160,000 naman sa TikTok at halos 97,000 na rin ang nakapanood nito sa Twitter.

Matatandaang nakilala si Li bilang impersonator ng batikang broadcast journalist na si Karen Davila.

Aabangan si KaladKaren bilang isa sa mga hurado ng "Drag Race Philippines."