Round 2: 'Gandemic’ concert ni Vice Ganda, mapapanood muli sa Agosto 14

Matapos ang matagumpay na unang digital concert, muling mapapanood ang “Gandemic: The VG-Tal Concert” ng komedyante at host na si Vice Ganda sa Agosto 14, 2021.

Ayon sa KTX.ph, marami pa rin ang umaasang mapanood ang naging pagtatanghal ni Vice sa konsyerto kasama ang ilang sikat na personalidad at komedyante sa bansa kaya muli itong ipapalabas sa publiko.

“DUE TO UNKABOGABLE DEMAND!!! I-two na ang chance mo 2 join the digital community party! 'Wag magpahuli sa dalang GV ng nag-iisang VG! The first ever digital comedy concert ng Unkabogable Vice Ganda! Gandemic: The VG-TAL Concert REPEAT on August 14, 2021,” base sa post ng KTX.

Nagkakahalaga ang round 2 ng concert ng P1,000 at mapapanood sa KTX.ph, TFC, IWantTFC, at SKY PPV.

Nito lamang Sabado, pinag-usapan ang kauna-unahang virtual concert ng “It’s Showtime” main host na kintampukan ng mga naglalakihang production number tampok ang trademark niyang mga punchlines at magagarbong kasuotan.

Isa sa pinakapinag-usapang segment ng palabas ay ang live duet nila ng kaniyang malapit na kaibigan at kasama sa noontime show na si Anne Curtis.

Ayon kay Curtis na hindi pa tuluyang bumabalik sa showbiz, si Vice lamang ang nakakapagpalabas sa kaniya nang biglaan.

Sa emosyonal na pagtatanghal, inawit ng dalawa ang “Bubbly” ni Colbie Caillat, “Stickwitu” ng Pussycat Dolls at “Officially Missing You” ni Tamia.

Kinanta rin nila ang “Umbrella” ni Rihanna, “Irreplaceable” ni Beyonce at “Call Me Maybe” ni Carly Rae Jepsen.

Ilan pa sa guest ng concert ni Vice ay sina Ice Seguerra, Chad Kinis, MC, Lassy at ilang miyembro ng grupong Hashtags.