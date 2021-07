Piolo Pascual tinawag na ‘legend’ si Alessandra de Rossi sa kaarawan ng aktres

Hindi makakaila ang magandang samahan na nabuo sa pagitan ng beteranong aktor na si Piolo Pascual at aktres at ngayo’y direktor na na si Alessandra de Rossi.

Sa kaarawan ni De Rossi, hindi nakalimutan ni Pascual na batiin ang aktres at ipaalala sa publiko ang husay ng kaibigan sa kaniyang trabaho.

“You gotta flex sometimes when you know you’ve worked with a legend… @msderossi happy birthday fream:),” ani Pascual sa kaniyang Instagram account.

“You’ll always be a force and the glue that keeps us stuck… #anoraw labyu! Grateful for you:) cheers!”

Nauna nang pinapurihan ni Pascual si De Rossi sa kaniyang pagiging direktor sa kanilang pelikulang “My Amanda” na napapanood na sa Netflix.

Ayon sa aktor, hinigitan pa ng aktres ang expectation sa kaniya ng mga tao sa pagiging baguhang direktor.

“More than the bad trip, the laugh trip, the food trip, everything. All of the trip that you can think of, it’s a fun ride,” saad ni Pascual.

Bagamat masaya si De Rossi sa kaniyang proyekto, inamin nito na medyo nahirapan siya dahil siya rin ang bidang aktres sa nasabing pelikula.