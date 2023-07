Jolina at Marvin, ipinagdiwang ang ika-25 taon ng 'Labs Kita’

MAYNILA -- Ipinagdiwang nina Jolina Magdangal at Marvin Agustin ang ika-25 anibersaryo ng kanilang pelilkulang "Labs Kita... Okey Ka Lang?."



Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inamin ni Agustin na espesyal ang pagtitinginan nila noong panahong ginagawa nila ni Magdangal ang nasabing pelikula.

"Na-fall. Pero siyempre iba-iba naman 'yung bigat na na-fo-fall nung 17 or 18 years old.

Pero 'yung pagmamahal siyempre nandoon. ...Hindi naman sa lahat nang pinagdaanan, 'di naman lahat masaya, mayroon ding mga lungkot. Pero dahil may pagmamahal nga ay mananatili ang friendship at 'yun ang aalahanin namin, 'yung masasayang nangyari sa amin dati," ani Agustin.



"Hindi ko makakalimutan diyan sa movie na 'yan, kapag nag-aaway kami parang binibigyan kami ng break para 'sige ayusin nito muna ‘yan.' Tapos unexpected lagi na magbabati kasi may ginagawa ito (si Marvin) umuutot," ani Magdangal.

"Saka hindi siya nahihiya kung ano ang mangyari sa kanya diyan sa harapan ko basta ganun kami ka-open," dagdag ni Magdangal.



"Para mapatawad niya lang ako," hirit naman ni Agustin.

Matatandaang isang eksena ang tumatak sa mga manonood mula sa "Labs Kita... Okey Ka Lang?"



Noong 2016 sa "Magandang Buhay" ay ni-reenact nina Agustin at Magdangal ang nasabing scene na ngayon ay napanood na ng higit isang milyong beses sa YouTube.

Sa kuwento ni Magdangal, nagsimula ang tambalan nila ni Agustin nang maging host sila noon ng "ASAP."

"Bago kasi kami ni Marvin mag-love team, nagkaroon kami ng movie ni Rico (Yan) ‘yung 'Ama, Ina, Anak.'

Tapos after noon nung nagkaroon kami ni Marvin ng hosting sa ‘ASAP’ parang doon na nag-start na may (chemistry) itong dalawang ito," ani Magdangal.



Naniniwala naman ang dalawa na may ibang plano ang tadhana para sa kanila kaya hindi sila nagkatuluyan sa totoong buhay. Sa ngayon ay masaya na sa kani-kanilang pamilya ang dalawa.



Sa programa, ipinaliwanag din ni Agustin kay Magdangal ang dahilan kung bakit hindi siya nakarating sa kasal nito noon kay Mark Escueta.

"Alam ko magiging masaya ako kasi magiging parte ako ng masayang okasyon na ‘yon for you and for Mark. Alam mo naman, showbiz, marami silang perception na masaya tayo, kilig tayo. Ayaw kong i-diminish ‘yung kilig at ‘yung atensiyon sa iyong dalawa ni Mark kasi kahit paano ay mapapatingin sila sa akin, eh wala naman akong kinalaman doon sa kaligayahan na sini-celebrate that moment. So it was a decision from my end na ibigay ang moment at highlight, assuming ako eh. Assuming ako na titingnan ako ng tao habang ikinakasal sila. Pero the attention is for the married couple," Agustin said.

Sa programa, nagkatuwaan din sina Agustin at Magdangal sa pagalalaro ng "Labang Labtim" kung saan sinubok ang kanilang kaaalaman sa mga dati at mga bagong love team sa bansa.