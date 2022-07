Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Binalikan nina Lolita Carbon, Bayang Barrios at Cooky Chua o kilala bilang Tres Marias, ang kuwento kung paano nagsimula ang kanilang samahan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, maliban sa pagiging magkaibigan, ang palagiang pagkikita sa mga rally ang naging dahilan para mas magkalapit pa sila sa isa't isa at mabuo ang samahang Tres Marias, may isang dekada na ang nakaraan.

"Kasi advocacy namin. Nung pino-promote pa lang 'yung RH Bill, nung nila-lobby pa lang, ay lagi kaming nagkikita roon sa mga rally, sa mga shows," ani Chua.

"Kaya ini-introduce kami as Tres Marias kasi 'uy ikaw na naman, o ikaw na naman," dagdag ni Barrios.

Ayon sa tatlo, nanatiling musika ang nagbubuklod sa kanilang samahan.

"Siyempre ang music pa rin ang nagpa-bond sa amin, ang nagpasama-sama sa amin," pahayag ni Carbon.

Matapos ang limang taon, muling nagbalik sa recording ang Tres Marias.

"Actually hindi naman kami nawala; may kanya-kanya kasi kaming ginagawa as solo artist. Ako mayroon akong banda, si Cooky at Lolita may ginagawa pa rin. Pero during the pandemic nasa bahay, nagre-recording pa rin," hirit ni Barrios.

Dagdag naman ni Chua: "Sobrang grateful dahil sa pagkakataon. Hindi naman kami nawala pero nagbalik kami sa recording. So thank you sa chance."

Kamakailan lang ay pumirma ng kontrata ang Tres Marias sa ABS-CBN Music at naglabas din ng kanilang awitin na may pamagat na "Isa Pa Nga" na isinulat ni Ysagani Ybarra.

ugnay na video:

Watch more News on iWantTFC